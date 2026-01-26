Quel partenariat entre la Russie et la Turquie dans la mer Noire ?

Le 18 février, la commission des affaires étrangères du Sénat organisait une table-ronde sur les enjeux stratégiques de la mer Noire. Etaient entendus Igor Delanoë, historien et Noémie Rebière, politologue, tous les deux chercheurs associés à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Ils ont exposé l’histoire des tensions ... en mer Noire, et les enjeux que ce territoire représente pour la Russie et la Turquie. Ils ont évoqué les échanges gaziers entre les deux pays, qui permettent notamment à Poutine de contourner les sanctions européennes sur le gaz russe. Revivez leurs échanges.

