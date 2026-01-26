Public Sénat
Quel partenariat entre la Russie et la Turquie dans la mer Noire ?

Le 18 février, la commission des affaires étrangères du Sénat organisait une table-ronde sur les enjeux stratégiques de la mer Noire. Etaient entendus Igor Delanoë, historien et Noémie Rebière, politologue, tous les deux chercheurs associés à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Ils ont exposé l’histoire des tensions ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/02/2029

