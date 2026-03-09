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Réforme de la justice criminelle : audition de Gérald Darmanin

Le 7 avril, la commission des lois du Sénat auditionnait le Garde des sceaux, Gérald Darmanin. Interrogé sur son projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, il est revenu sur les objectifs du texte, son étude d’impact et l’avis du Conseil d’Etat. Longuement questionné sur son intention de créer une procédure de jugement p...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h23mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/03/2029

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