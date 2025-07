Réforme de l'audiovisuel public : le Sénat adopte le texte

Les 10 et 11 juillet 2025, le Sénat a examiné pour la seconde fois la proposition de loi visant à réformer l'audiovisuel public. Le texte, rejeté à l'Assemblée nationale via l'adoption d'une motion de rejet en juin 2025, est vivement critiqué par la gauche. Son article principal vise à regrouper dans une holding, appelée France Médias, l'INA, Radi... o France et France Télévisions. France Médias Monde devait également être concernée mais a finalement été exclue du dispositif. Le texte, initialement rédigé par le sénateur centriste et président de la commission de la culture Laurent Lafon, a été repris par la ministre de la Culture Rachida Dati. Dans l'hémicycle au Sénat, la gauche a multiplié les amendements et les rappels au règlement, freinant l'examen du texte. Le gouvernement a ensuite déclenché le vote bloqué, qui permet d'accélérer les débats. En protestation, la gauche a quitté l'hémicycle. Le texte a été adopté dans l'après-midi du 11 juillet. Revivez les débats.

