Régulation de l’enseignement supérieur privé : audition de Philippe Baptiste

Le 13 mai, la commission de la culture du Sénat auditionnait Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace. Il a présenté le projet de loi du gouvernement pour réguler l’enseignement supérieur privé lucratif. Le texte propose de renforcer la certification Qualiopi, de mieux lutter contre les pratiques ab... usives de certains établissements d’enseignement supérieur privés et de renforcer les contrôles. Il sera examiné en séance au Sénat le 1er juin 2026. Les sénateurs ont exprimé leur inquiétude par rapport à la multiplication des écoles d’enseignement supérieur privé à but lucratif et aux dysfonctionnements qui ont été découverts dans certaines d’entre elles, à l’instar du Digital College, qui a fermé ses portes en avril 2026. Revivez leurs échanges.

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