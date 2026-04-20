Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Régulation de l’enseignement supérieur privé : audition de Philippe Baptiste

Le 13 mai, la commission de la culture du Sénat auditionnait Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace. Il a présenté le projet de loi du gouvernement pour réguler l’enseignement supérieur privé lucratif. Le texte propose de renforcer la certification Qualiopi, de mieux lutter contre les pratiques ab...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/05/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique