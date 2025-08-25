Relations internationales : audition de Thomas Gomart

Le 24 septembre, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Thomas Gomart, directeur de l’Institut français des relations internationales (Ifri). Ce dernier est revenu devant les sénateurs sur les grands bouleversements qui secouent le monde : la reconnaissance par Emmanuel Macron de l’Etat de Palestine, le conflit en Ukraine, la po... litique étrangère de Donald Trump et les relations entre l’Union européenne et son allié américain. A ce sujet, il a déclaré que naissait un “schisme transatlantique”. Il a insisté sur le moment crucial que vit l’ordre mondial avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et la nécessité pour l’Europe d’en prendre la mesure. L’expert a également mentionné les relations entre les Etats-Unis et les pays du Moyen-Orient, ainsi que l’Inde et le Pakistan. Revivez leurs échanges.

