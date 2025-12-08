Public Sénat
Rémunération des producteurs : audition de "C'est qui le patron ?"

Le 8 janvier 2026, la commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution auditionnait les représentants de l'entreprise agro-alimentaire "C'est qui le patron ?". Ce sont ainsi ses deux co-fondateurs, Laurent Pasquier et Nicolas Chabanne, ainsi que son responsable des affaires publiques, Raphaël Petit, qui ont répondu...

Politique

58mn

Jusqu'au 24/12/2028

