Rémunération des producteurs : audition de "C'est qui le patron ?"

Le 8 janvier 2026, la commission d'enquête portant sur les marges des industriels et de la grande distribution auditionnait les représentants de l'entreprise agro-alimentaire "C'est qui le patron ?". Ce sont ainsi ses deux co-fondateurs, Laurent Pasquier et Nicolas Chabanne, ainsi que son responsable des affaires publiques, Raphaël Petit, qui ont répondu... aux questions des parlementaires de la Chambre haute du Parlement. Après avoir explicité le fonctionnement de leur entreprise qui relève du commerce équitable, les trois invités ont mis en avant l'importance de la traçabilité des produits et la transparence de la construction de leur prix. Ils ont défendu la juste rémunération des producteurs indiquant qu'elle ne représentait que 4 euros par an en plus par personne pour le lait, et l'importance du rôle du consommateur, dont l'avis aurait trop longtemps été mis de côté. L'un des co-fondateurs de la marque a enfin appelé de ses voeux une convention citoyenne sur l'alimentation, qui offrirait la place qui leur revient aux consommateurs et aux producteurs français. Revivez ces échanges.

Voir plus