Répression des révoltes en Iran : audition de Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix

Le 17 février, le Sénat auditionnait Shirin Ebadi, avocate et militante iranienne, lauréate du prix Nobel de la paix 2003. Cette ancienne juge, exilée à Londres depuis 2009, continue de défendre les droits des femmes et des enfants à travers le monde. Elle est venue devant les sénateurs de la commission des affaires étrangères et de la délégation... aux droits des femmes du Sénat plaider pour un soutien international plus fort envers la population iranienne. Les Iraniens se révoltent depuis décembre 2025 contre le régime des mollahs, et sont réprimés dans le sang. Shirin Ebadi a appelé les Européens à saisir les biens des oligarques iraniens, à la manière dont ils se sont saisis des avoirs russes après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Revivez leurs échanges.

