Révoltes en Iran : audition du spécialiste de la région Clément Therme

Le 14 janvier, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Clément Therme, chercheur associé au programme Turquie/Moyen-Orient de l'Institut Français des Relations internationales (Ifri). Cette audition visait à mieux comprendre les événements qui se déroulent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La population se révolte contre le ... régime des mollahs, dénonçant une situation économique catastrophique et demandant la chute de la République islamique. En réponse, le régime massacre la population, les chiffres du nombre de morts sont difficiles à établir, mais les morgues sont dépassées par le nombre de cadavres. Clément Therme est revenu sur les causes internes des révoltes et sur leurs effets potentiels sur le régime. Il a également évoqué la figure de Reza Pahlavi, exilé, fils de l'ancien Shah d'Iran, qui est présenté comme une alternative au régime. Il a également évoqué les menaces de Donald Trump sur l'Iran et leur potentiel impact sur la zone. Revivez leurs échanges.

