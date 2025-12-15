Public Sénat
Révoltes en Iran : audition du spécialiste de la région Clément Therme

Le 14 janvier, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Clément Therme, chercheur associé au programme Turquie/Moyen-Orient de l'Institut Français des Relations internationales (Ifri). Cette audition visait à mieux comprendre les événements qui se déroulent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La population se révolte contre le ...

Politique

1h28mn

Jusqu'au 30/12/2028

