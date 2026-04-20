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Rodéos urbains, rave-parties, protoxyde d’azote : examen du texte “Ripost”

Les 18 et 19 mai, le Sénat examinait le projet de loi “visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens”. Les sénateurs ont largement adopté les dispositions prévues dans le texte du Gouvernement. Ainsi, l’article 2 délictualise l’organisation et la partici...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h43mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/05/2029

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