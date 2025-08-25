Saison 2025 : des festivals en péril ?

Le 24 septembre, la commission de la culture du Sénat organisait une table-ronde pour faire le bilan de la saison 2025 des festivals. Etaient conviés Alexandra Bobes, directrice de France Festivals, Aurélie Foucher, directrice déléguée aux politiques culturelles et aux relations institutionnelles de Scène Ensemble, Sylvie Hugues, présidente du résea... u L U X, Stéphane Krasniewski, président du syndicat des musiques actuelles et Malika Séguineau, directrice générale d’Ekhoscènes. Tous ont alerté sur la situation financière des festivals, qui est très précaire. Ils ont mis en garde contre l’effet ciseau en cours : une augmentation importante des coûts, sans hausse des revenus pour compenser. Pour autant, ils se sont réjouis de l’engouement du public, qui ne faiblit pas. Les personnes interrogées ont également manifesté leur inquiétude face à la censure et aux entraves à la liberté de création et d’entreprendre, qui sont de plus en plus fréquentes via notamment la forme de retraits de subventions. Revivez leurs échanges.

Voir plus