Situation au Moyen-Orient : débat au Sénat

Le 25 mars, le Sénat débattait de la situation au Moyen-Orient, après une déclaration du gouvernement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a confirmé les mesures mises en place par le gouvernement : l’augmentation drastique de l’achat de munitions, la création de France Munitions, la mise à jour de la loi de programmation militaire, mais aussi ... les mesures pour limiter la hausse des prix de l’essence et du gaz. Les sénateurs ont unanimement condamné le régime iranien et ont mis l’accent sur la mutation de la relation entre l’Union européenne et les Etats-Unis. Tous ont plaidé pour un rôle central de la France dans le maintien de la paix. Revivez ce débat.

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