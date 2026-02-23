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Situation au Moyen-Orient : débat au Sénat

Le 25 mars, le Sénat débattait de la situation au Moyen-Orient, après une déclaration du gouvernement. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a confirmé les mesures mises en place par le gouvernement : l’augmentation drastique de l’achat de munitions, la création de France Munitions, la mise à jour de la loi de programmation militaire, mais aussi ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/03/2029

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