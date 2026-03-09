Situation économique de la France : audition des ministres de l’économie et des comptes publics

Le 8 avril, la commission des finances du Sénat auditionnait Roland Lescure, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, sur la situation économique de la France. Le contexte international, très incertain, a un impact sur les comptes ... publics et sur la croissance. Les ministres ont insisté : la hausse des prix des carburants se traduit par une dégradation de la situation des finances publiques. La hausse de recettes fiscales est plus que compensée par les surcoûts liés entre autres aux aides ciblées proposées par le gouvernement. Les sénateurs ont interrogé les ministres sur la taxation des superprofits des énergéticiens et sur le plan d’électrification annoncé par Sébastien Lecornu. Revivez ces échanges.

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