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Situation économique de la France : audition des ministres de l’économie et des comptes publics

Le 8 avril, la commission des finances du Sénat auditionnait Roland Lescure, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, sur la situation économique de la France. Le contexte international, très incertain, a un impact sur les comptes ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/03/2029

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