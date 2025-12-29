Public Sénat
Situation internationale : audition du ministre chargé de l’Europe

Le 27 janvier 2026, la commission des Affaires européennes du Sénat a reçu Benjamin Haddad, ministre chargé de l’Europe en vue d’évoquer la situation internationale et la place de l’Union dans un monde en pleine recomposition géopolitique. Les parlementaires l’ont interrogé sur le récent accord commercial conclu entre l’Union et l’Inde, p...

