Situation internationale : audition du ministre chargé de l’Europe

Le 27 janvier 2026, la commission des Affaires européennes du Sénat a reçu Benjamin Haddad, ministre chargé de l’Europe en vue d’évoquer la situation internationale et la place de l’Union dans un monde en pleine recomposition géopolitique. Les parlementaires l’ont interrogé sur le récent accord commercial conclu entre l’Union et l’Inde, p... ermettant la constitution d’un marché de plus de 2 millions de consommateurs dont il a rappelé l’intérêt économique et stratégique. L’accord entre l’UE et le Mercosur, très controversé, a également été abordé. Benjamin Haddad a indiqué que la France demeurait opposée à ce texte qui ne ferait d’ailleurs pas l’unanimité au sein des parlements nationaux des Etats-membres. Il a également rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne avait été saisie au sujet de la validité de cet accord. Les sénateurs ont par ailleurs évoqué les relations entre l'Union et les Etats-Unis d’Amérique alors que Donald Trump a fait savoir ses ambitions vis-à-vis du Groenland et qu’il a récemment créé une organisation internationale parallèle à l’OTAN : le "conseil de la paix”. Il a aussi été question de la situation iranienne et de la qualification des “gardiens de la révolution islamique” comme organisation terroriste par l’UE que de nombreux partis appellent de leurs vœux. Le ministre a enfin rappelé ce qu’il pense être la capacité de leadership de la France à l’ONU et l’importance d’accroître la souveraineté de l’Union. Revivez ces échanges.

