Situation internationale : l'analyse de l'ambassadrice Sylvie Bermann

Le 7 janvier, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Au lendemain de la capture du dirigeant du Venezuela par les Etats-Unis, la diplomate a décrypté les dessous de cet événement, en donnant son analyse sur le rôle de l'Europe, de la Chine et d... e la Russie dans le contexte. Elle a exposé sa vision des rapports de force mondiaux, en mentionnant également les pays africains et l'Inde. Revivez ces échanges.

