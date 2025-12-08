Public Sénat
Situation internationale : l'analyse de l'ambassadrice Sylvie Bermann

Le 7 janvier, la commission des affaires étrangères du Sénat auditionnait Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice de France en Chine, au Royaume-Uni et en Russie. Au lendemain de la capture du dirigeant du Venezuela par les Etats-Unis, la diplomate a décrypté les dessous de cet événement, en donnant son analyse sur le rôle de l'Europe, de la Chine et d...

