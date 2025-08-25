Public Sénat
Taxe Zucman : quand le Sénat rejetait la proposition de loi

Le 12 juin, le Sénat examinait en séance publique la proposition de loi instaurant un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultrariches. L’impôt plancher sur la fortune (IPF), dit taxe Zucman, est un impôt minimal de 2% sur les patrimoines de plus de cent millions d’euros. Il concernerait 4 000 contribuables, soit 0,01% des contribuables les pl...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h57mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/09/2028

