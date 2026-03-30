Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Universités françaises : audition du prix Nobel d’économie Philippe Aghion

Le 16 avril, la commission d’enquête du Sénat sur l’excellence des universités auditionnait Philippe Aghion, économiste, professeur au Collège de France et lauréat du prix Nobel d’économie 2025. Ce spécialiste de l’innovation, chercheur aguerri, a produit en 2010 un rapport sur l’autonomie des universités. La commission d’enquête, qui v...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/04/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique