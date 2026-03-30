Universités françaises : audition du prix Nobel d’économie Philippe Aghion

Le 16 avril, la commission d’enquête du Sénat sur l’excellence des universités auditionnait Philippe Aghion, économiste, professeur au Collège de France et lauréat du prix Nobel d’économie 2025. Ce spécialiste de l’innovation, chercheur aguerri, a produit en 2010 un rapport sur l’autonomie des universités. La commission d’enquête, qui v... ise à “déterminer les moyens de garantir et de renforcer l’excellence académique” en étudiant “les conditions de formation des étudiants”, mais également les ressources financières des universités, a donc interrogé le spécialiste sur le modèle universitaire français. Il a dénoncé un sous-financement de la recherche et a plaidé pour une sanctuarisation de son budget. Il a également insisté sur un nécessaire renforcement de l’autonomie des universités françaises. Revivez ces échanges.

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