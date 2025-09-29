Public Sénat
Le direct
100% Sénat

Vol au Louvre : quel est l'état de la sécurité des musées ?

Le 29 octobre, la commission de la culture du Sénat organisait une table-ronde sur la sûreté des musées. Celle-ci fait suite au récent cambriolage du musée du Louvre et à une augmentation, au cours des derniers mois, des vols commis au sein des lieux de patrimoine français. Patrice Faure, préfet de police de Paris, nommé en remplacement de Laurent ...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h53mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique