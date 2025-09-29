Vol au Louvre : quel est l'état de la sécurité des musées ?

Le 29 octobre, la commission de la culture du Sénat organisait une table-ronde sur la sûreté des musées. Celle-ci fait suite au récent cambriolage du musée du Louvre et à une augmentation, au cours des derniers mois, des vols commis au sein des lieux de patrimoine français. Patrice Faure, préfet de police de Paris, nommé en remplacement de Laurent ... Nuñez, Jean-Baptiste Félicité, chef de l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels et Jean-François Hébert, directeur général des patrimoines et de l’architecture du ministère de la Culture ont répondu aux questions des parlementaires. Des sujets tels que les moyens financiers et humains à disposition pour assurer la protection des œuvres, la coordination dans la lutte contre le trafic de celles-ci ou encore les failles de sécurité ayant facilité le cambriolage du Louvre et d’autres établissements ont été abordés. Revivez ces échanges.

Voir plus