“Zones grises” de l’information : audition de Blast, Basta ! StreetPress et Frontières

Les 14 et 15 avril, la commission d’enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” ont auditionné les fondateurs de Blast, Basta ! StreetPress puis Frontières. Denis Robert, créateur du média Blast, Ivan du Roy, rédacteur en chef de Basta ! Et Johan Weisz, créateur du média StreetPress, ont présenté leur modèle et leur organisat... ion, en insistant sur leur financement participatif, indépendant de toute subvention ou de tout “milliardaire”. Ils ont dénoncé les “médias d’extrême-droite”, détenus par Vincent Bolloré. De son côté, Erik Tegnér, fondateur de Frontières, a présenté son média, en insistant sur l’importance du reportage dans son modèle. Son média est critiqué pour sa ligne proche de l’extrême-droite et pour ses méthodes accusées de manquer de déontologie. Les échanges ont été très tendus avec les sénateurs, notamment au sujet de la diffusion d’une vidéo du sénateur Pierre Ouzoulias pris d’un malaise. En mars 2026, le conseil de déontologie journalistique et de médiation a estimé que les obligations déontologiques, de respect de la dignité et de la vie privée, avaient été enfreintes par Frontières avec cette publication. Revivez ces échanges.

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