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“Zones grises” de l’information : audition de Blast, Basta ! StreetPress et Frontières

Les 14 et 15 avril, la commission d’enquête du Sénat sur les “zones grises de l’information” ont auditionné les fondateurs de Blast, Basta ! StreetPress puis Frontières. Denis Robert, créateur du média Blast, Ivan du Roy, rédacteur en chef de Basta ! Et Johan Weisz, créateur du média StreetPress, ont présenté leur modèle et leur organisat...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 31/03/2029

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