“Zones grises de l’information” : audition de TikTok, Vakita, Vert et Reporterre

Le 20 mai, la commission d’enquête sur les zones grises de l’information auditionnait le directeur des affaires publiques et gouvernementales de TikTok France, Gaultier Brand-Gazeau. Gaultier Brand-Gazeau est revenu sur la lutte de TikTok contre la désinformation. Il a détaillé à la commission d’enquête les différentes modalités de la modérati... on des contenus publiés sur la plateforme. Il a également dessiné la typologie des utilisateurs de TikTok. Interrogé sur les accusations d’ingérence électorale sur le scrutin présidentiel roumain de 2024, Gaultier Brand-Gazeau a réaffirmé la coopération de TikTok avec les autorités européennes et a réitéré l’investissement de la plateforme dans la gestion des contenus d’ingérence étrangère. Quelques heures auparavant, les sénateurs entendaient Hugo Clément, fondateur de Vakita, Loup Espargilière, rédacteur en chef de Vert et Amélie Mougey, directrice de la rédaction de Reporterre. Ils ont présenté le modèle économique de leur média et, à la demande des sénateurs, ont explicité leur rapport aux plateformes. Revivez ces échanges.

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