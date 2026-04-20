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“Zones grises de l’information” : audition de TikTok, Vakita, Vert et Reporterre

Le 20 mai, la commission d’enquête sur les zones grises de l’information auditionnait le directeur des affaires publiques et gouvernementales de TikTok France, Gaultier Brand-Gazeau. Gaultier Brand-Gazeau est revenu sur la lutte de TikTok contre la désinformation. Il a détaillé à la commission d’enquête les différentes modalités de la modérati...

Publié le

Thématique

Politique

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/05/2029

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