Dans les Bouches-du-Rhône, avec Guy Benarroche
1000 pays pour demain
"1000 pays pour demain", le magazine qui nous entraîne à la rencontre de ceux et celles, entrepreneurs, ingénieurs, artisans ou encore designers qui innovent ou remettent au goût du jour des savoir-faire ancestraux de nos territoires. Tous excellent dans leur domaine et contribuent au dynamisme de leur "pays", tous se battent pour que vive le "Made in Fr... ance". Rebecca Fitoussi reçoit en fin d'émission un sénateur, élu de la région qui réagit aux reportages et met à l'honneur une entreprise de son choix .
Dans le Calvados, avec Sonia de La Provôté
Dans le Lot-et-Garonne avec Michel Masset
Dans les Alpes-Maritimes avec Dominique Estrosi Sassone
best of - Proposition de projet de loi du 1er mai