En Seine-et-Marne avec Anne Chain-Larché

Rebecca Fitoussi reçoit Anne-Chain Larcher, sénatrice LR de Seine-Et-Marne et vice-Présidente du Sénat, dans un lieu pour le moins singulier. C'est, en effet, au milieu des lémuriens et des lions de la Lumigny Safari Reserve, qu'elles vont pouvoir évoquer ensemble les multiples facettes du plus grand département d'Ile-de-France : la Seine-et-Marne. L'...

Publié le

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/10/2028

