En Seine-et-Marne avec Anne Chain-Larché

Rebecca Fitoussi reçoit Anne-Chain Larcher, sénatrice LR de Seine-Et-Marne et vice-Présidente du Sénat, dans un lieu pour le moins singulier. C'est, en effet, au milieu des lémuriens et des lions de la Lumigny Safari Reserve, qu'elles vont pouvoir évoquer ensemble les multiples facettes du plus grand département d'Ile-de-France : la Seine-et-Marne. L'... occasion également de découvrir les portraits de trois entrepreneurs « locaux ». Installé à Chanteloup-en-Brie, Francis Parain exerce un métier en voie de disparition puisqu'ils ne sont plus que 15 en France à être repousseur. Repousseur, c'est l'art de façonner le métal avec une dextérité sans pareille. Alberto Comé, lui, est maître luthier. Dans son atelier de Lagny-sur-Marne, il fabrique er répare les instruments. Enfin, Pascale Verrand crée des bijoux uniques grâce à sa technique de filage de verre au chalumeau.

