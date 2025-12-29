Public Sénat
Le direct
1000 pays pour demain

En Seine-Saint-Denis avec Fabien Gay

En Seine-Saint-Denis, avec le sénateur Fabien Gay Avec son histoire ouvrière et ses nombreuses cités sorties de terre dans les années 60-70, la Seine-Saint-Denis est l'un des départements les plus pauvres de France. Ne jouissant pas d'une bonne réputation, le « 9-3 » comme on le surnomme, a, en la personne du sénateur communiste Fabien Gay, l'un de ...

Publié le

Présentateur

Rebecca Fitoussi

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/01/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes