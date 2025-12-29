En Seine-Saint-Denis avec Fabien Gay

En Seine-Saint-Denis, avec le sénateur Fabien Gay Avec son histoire ouvrière et ses nombreuses cités sorties de terre dans les années 60-70, la Seine-Saint-Denis est l'un des départements les plus pauvres de France. Ne jouissant pas d'une bonne réputation, le « 9-3 » comme on le surnomme, a, en la personne du sénateur communiste Fabien Gay, l'un de ... ses plus ardents défenseurs. Il a à coeur de démontrer à Rebecca Fitoussi toute la vitalité du département qui, ne l'oublions pas, héberge quelques fleurons comme le Stade de France, à Saint-Denis, ArcelorMittal, Eiffage ou encore des studios pour le ciné et la télévision. Installés dans le cadre somptueux de la piscine Alice Milliat à Pantin, Rebecca et Fabien Gay vont nous faire découvrir également trois artisans et entrepreneurs du cru. Alaric Chagnard fabrique des masques de scène en bois qui sont utilisés par des troupes de théâtre ; Fatimata Sy crée des vêtements et des maillots de bain inclusifs et écoresponsables ; quant à la société Diamantino Quintas, elle est la dernière en France à perpétuer un savoir-faire du siècle dernier : le tirage photo argentique.

