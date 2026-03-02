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Au bonheur des livres

Au bonheur de Jean Rouaud

C'est Ã  un numÃ©ro exceptionnel dâ€™Au bonheur des livres que nous convie Claire Chazal, puisqu'elle accueille un invitÃ© unique, Jean Rouaud, pour un livre-somme inclassable et magnifique, La Maison imaginaire (Ed. Gallimard). Dans cet Ã©pais volume de 600 pages, l'auteur - autrefois rÃ©vÃ©lÃ© par Les champs d'honneur, un premier roman immÃ©diatement sacrÃ...

PubliÃ© le

InvitÃ©

Jean Rouaud

ThÃ©matique

Culture

PrÃ©sentateur

Claire Chazal

DurÃ©e

28mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 18/03/2029

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