Au bonheur de Jean Rouaud

C'est Ã un numÃ©ro exceptionnel dâ€™Au bonheur des livres que nous convie Claire Chazal, puisqu'elle accueille un invitÃ© unique, Jean Rouaud, pour un livre-somme inclassable et magnifique, La Maison imaginaire (Ed. Gallimard). Dans cet Ã©pais volume de 600 pages, l'auteur - autrefois rÃ©vÃ©lÃ© par Les champs d'honneur, un premier roman immÃ©diatement sacrÃ... © par le prix Goncourt, alors qu'il Ã©tait kiosquier Ã Paris - raconte de faÃ§on trÃ¨s libre sa longue frÃ©quentation de la Bible et livre ainsi une rÃ©flexion aussi personnelle que magistrale sur notre relation Ã la culture judÃ©o-chrÃ©tienne, Ã travers les Å“uvres innombrables qu'elle a inspirÃ©es. C'est l'occasion pour Claire Chazal de revenir avec lui sur son parcours et son identitÃ© d'Ã©crivain, dans un dialogue riche de rÃ©fÃ©rences et de perspectives, qui, comme on le verra, n'est pas non plus dÃ©pourvu de ferveur.

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