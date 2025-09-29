Au bonheur de Laurent Mauvignier

Au bonheur des livres accueille cette semaine un invité unique exceptionnel : Laurent Mauvignier, qui publie avec La maison vide (Éditions de Minuit) l'un des livres-événements de la rentrée littéraire, et peut-être le couronnement de son œuvre. Claire Chazal évoque avec lui l'univers d'un écrivain déjà lauréat de nombreux prix, révélé en 199... 9 par Loin d'eux, et qui a avancé de livre en livre jusqu'aux 750 pages impressionnantes de La maison vide, que certains n'hésitent pas à qualifier déjà de chef-d'œuvre. Le décor d'une vieille maison de famille y sert à raconter l'histoire sur quatre générations des femmes qui, depuis le début du XXe siècle et la guerre de 14-18, constituent la généalogie, tantôt réelle, tant mêlée de fiction, et souvent teintée de tragique, de Laurent Mauvignier lui-même. C'est à la fois l'histoire collective de la France et l'archive intime de ses origines qui se trouvent associées dans un texte en même temps proustien et personnel, littéraire et entêtant, qui nous entraîne comme peu de livres le font aujourd'hui. On se laisse alors emporter avec Claire Chazal par cette invitation à une aventure de lecture vraiment peu commune.

