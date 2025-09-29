Public Sénat
Au bonheur des livres

Au bonheur de Laurent Mauvignier

Au bonheur des livres accueille cette semaine un invité unique exceptionnel : Laurent Mauvignier, qui publie avec La maison vide (Éditions de Minuit) l'un des livres-événements de la rentrée littéraire, et peut-être le couronnement de son œuvre. Claire Chazal évoque avec lui l'univers d'un écrivain déjà lauréat de nombreux prix, révélé en 199...

Publié le

Invité

Laurent Mauvignier

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/10/2028

