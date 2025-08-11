Public Sénat
Au bonheur des livres

Au commencement était le mensonge, avec Matthieu Niango et Lionel Duroy

C'est la rentrée pour « Au bonheur des livres » ! Et pour cette première émission de la saison, Claire Chazal reçoit deux écrivains publiés par la même maison d'édition, Mialet-Barrault : une manière de saluer le travail formidable du duo formé par Betty Mialet et Bernard Barrault, qui vont cesser leur activité après plusieurs dizaines d'année...

Publié le

Invités

Lionel Duroy, Matthieu Niango

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 27/08/2028

