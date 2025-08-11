Au commencement était le mensonge, avec Matthieu Niango et Lionel Duroy

C'est la rentrée pour « Au bonheur des livres » ! Et pour cette première émission de la saison, Claire Chazal reçoit deux écrivains publiés par la même maison d'édition, Mialet-Barrault : une manière de saluer le travail formidable du duo formé par Betty Mialet et Bernard Barrault, qui vont cesser leur activité après plusieurs dizaines d'année... s consacrées à la littérature, et se retirent de la plus belle des manières en publiant « Un mal irréparable », de Lionel Duroy, et « Le Fardeau », de Matthieu Niango. « Un mal irréparable » est un roman historique qui revient sur le sort de déportés politiques roumains au milieu du XXème siècle, à travers l'enquête d'un écrivain découvrant sur le tard l'histoire de sa famille, que lui avaient cachée les siens... Moins directement autobiographique que ses livres précédents, c'est un récit qui n'en retrouve pas moins des problématiques chères à l'auteur, celles de la famille et du mensonge, qui prennent ici un relief particulièrement tragique du fait du contexte historique dans lequel elles s'inscrivent. Et c'est ce qui fait le lien avec le roman de Matthieu Niango, « Le Fardeau », extraordinaire récit d'une enquête sur les origines du narrateur franco-ivoirien, qui va découvrir que sa mère, adoptée, est née en 1943 dans un « lebensborn », ces fameuses pouponnières nazies imaginées par les Allemands pour assurer la pureté de la race aryenne... mais aussi que sa grand-mère était une Juive hongroise réfugiée en Belgique ! Dans les deux cas, les écrivains nous embarquent dans de purs romans tout en nous faisant réfléchir, nous rendant sensible le poids des dictatures collectives sur les destins individuels. Quel est l'héritage réel d'une histoire commune, parfois lointaine, dans nos vies ? Questions essentielles, qui à l'évidence nourriront une conversation passionnante.

Voir plus