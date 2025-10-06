Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

Au nom du père et de la mère, avec Dominique Bona et Raphaël Enthoven

Père ou mère, les parents sont un grand sujet de la littérature ! On l'a vu tout particulièrement en cette rentrée littéraire de l'automne 2025, où les livres sont nombreux à revenir sur des liens de filiation et ou d'héritage… Les deux auteurs qu'accueille cette semaine Claire Chazal sur le plateau de « Au bonheur des livres » l'illustrent à m...

Publié le

Invités

Dominique Bona, Raphaël Enthoven

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/10/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Au bonheur des livres