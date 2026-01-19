Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

Autoportraits au miroir des livres, avec Charlotte Casiraghi et Frédéric Ferney

« Au bonheur des livres » n'aura peut-être jamais aussi bien porté son titre, en recevant Charlotte Casiraghi pour La Fêlure (Ed. Julliard) et Frédéric Ferney pour Traité du Vent à l'usage des moineaux qui adorent les miettes (Ed. Albin Michel). Chacun sa façon, les deux invités de Claire Chazal témoignent en effet d'une attention formidable, à ...

Publié le

Invités

Frédéric Ferney, Charlotte Casiraghi

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

31mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/02/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Au bonheur des livres