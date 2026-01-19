Autoportraits au miroir des livres, avec Charlotte Casiraghi et Frédéric Ferney

« Au bonheur des livres » n'aura peut-être jamais aussi bien porté son titre, en recevant Charlotte Casiraghi pour La Fêlure (Ed. Julliard) et Frédéric Ferney pour Traité du Vent à l'usage des moineaux qui adorent les miettes (Ed. Albin Michel). Chacun sa façon, les deux invités de Claire Chazal témoignent en effet d'une attention formidable, à ... la fois sensible et raisonnée, aux livres et aux auteurs qui ont contribué à forger leur personnalité. Charlotte Casiraghi le fait en ne dissimulant rien de son statut particulier de jeune femme philosophe née dans le cocon, privilégié mais exposé, de la principauté de Monaco, tandis que Frédéric Ferney se livre à une sorte d'autoportrait plein d'esprit et d'érudition au miroir de sa très riche bibliothèque. Entre ces deux invités de génération différente, mais unis par l'amour commun de la littérature et le goût sincère du style, c'est un dialogue passionnant qui peut alors se nouer.

