Au bonheur des livres

Charles Dickens et Romain Gary, les derniers tours de géants littéraires

C'est à la rencontre de deux grands écrivains du patrimoine mondial de la littérature que vous invite aujourd'hui Claire Chazal : Charles Dickens et Romain Gary. Au bonheur des livres accueille ainsi leurs biographes respectifs, Philippe Delerm et Kerwin Spire, qui leur consacrent deux essais absolument passionnants, centrés sur les dernières années de...

Publié le

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/12/2028

