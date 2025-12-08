Charles Dickens et Romain Gary, les derniers tours de géants littéraires

C'est à la rencontre de deux grands écrivains du patrimoine mondial de la littérature que vous invite aujourd'hui Claire Chazal : Charles Dickens et Romain Gary. Au bonheur des livres accueille ainsi leurs biographes respectifs, Philippe Delerm et Kerwin Spire, qui leur consacrent deux essais absolument passionnants, centrés sur les dernières années de... leur vie. Dans Le Suicide exalté de Charles Dickens (Ed. du Seuil), Philippe Delerm s'intéresse à la singulière fin de carrière de l'auteur de David Copperfield, devenu en son temps une « star » qui s'épuisera en tournées gigantesques, tandis que Kerwin Spire clôt sa trilogie consacrée au romancier des Racines du ciel en étudiant dans Monsieur Romain Gary : Alias Émile Amar (Ed. Gallimard) ses dernières années, celles en particulier où il se dédouble sous le pseudonyme d'Ajar et obtient le prix Goncourt pour La vie devant soi. Dans les deux cas, ce sont de formidables conteurs qui s'intéressent à leurs aînés, pour essayer de percer un peu du mythe qui s'est créé autour de ces créateurs et personnalités hors-normes.

