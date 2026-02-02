Contes de la ville et des champs, avec Bartabas et Pauline Peyrade

C'est à une belle rencontre que nous permet d'assister « Au bonheur des livres » cette semaine, en accueillant Bartabas, l'homme de scène et de chevaux qu'on ne présente plus, pour un étonnant récit intitulé Les cogne -trottoirs (Ed. Gallimard) et la jeune Pauline Peyrade, elle-même autrice de théâtre, qui publie son second roman, Les habitantes (... Ed. de Minuit). Les deux invités de Claire Chazal ne sont pas de la même génération, mais ils ont en commun de suggérer un certain rapport au monde où les animaux tiennent une place essentielle. Qu'il s'agisse d'une espèce de fable joyeuse et urbaine, comme chez Bartabas qui imagine une communauté de personnages pleine de fantaisie, ou d'un univers poétique plus directement rural et relié aux éléments, comme chez Pauline Peyrade, on est emporté par la lecture de ces deux écrivains d'une grande sensibilité. L'un et l'autre nous font réfléchir, à leur manière, sur l'état contemporain de notre humanité, et c'est passionnant.

