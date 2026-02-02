Contes de la ville et des champs, avec Bartabas et Pauline Peyrade
Au bonheur des livres
C'est à une belle rencontre que nous permet d'assister « Au bonheur des livres » cette semaine, en accueillant Bartabas, l'homme de scène et de chevaux qu'on ne présente plus, pour un étonnant récit intitulé Les cogne -trottoirs (Ed. Gallimard) et la jeune Pauline Peyrade, elle-même autrice de théâtre, qui publie son second roman, Les habitantes (... Ed. de Minuit). Les deux invités de Claire Chazal ne sont pas de la même génération, mais ils ont en commun de suggérer un certain rapport au monde où les animaux tiennent une place essentielle. Qu'il s'agisse d'une espèce de fable joyeuse et urbaine, comme chez Bartabas qui imagine une communauté de personnages pleine de fantaisie, ou d'un univers poétique plus directement rural et relié aux éléments, comme chez Pauline Peyrade, on est emporté par la lecture de ces deux écrivains d'une grande sensibilité. L'un et l'autre nous font réfléchir, à leur manière, sur l'état contemporain de notre humanité, et c'est passionnant.
Contes de la ville et des champs, avec Bartabas et Pauline Peyrade
Au bonheur des livres
Autoportraits au miroir des livres, avec Charlotte Casiraghi et Frédéric Ferney
Au bonheur des livres
Écrits sur l’art et la vie, avec Éric Reinhardt et Antoine Compagnon
Au bonheur des livres
Romans de la terre et des paysages, avec Marie-Hélène Lafon et Philippe Manevy
Au bonheur des livres
Ciné Club : Il faut tuer Birgitt Haas
Ciné Club
Patrimoines de France
Découvrez
Au bonheur des livres