Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

De la difficulté d'être contemporain, avec Alain Finkielkraut et Tania de Montaigne

Lire est une bonne façon de faire une pause dans le tourbillon plein de bruit et de fureur de nos sociétés contemporaines, où l'invective tient trop souvent lieu de pensée, et la polémique de dialogue. On s'en rendra compte sur le plateau de « Au bonheur des livres », où Claire Chazal accueille pour ce nouveau numéro Alain Finkielkraut et Tania de ...

Publié le

Invités

Alain Finkielkraut, Tania de Montaigne

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/03/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique