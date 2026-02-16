De la difficulté d'être contemporain, avec Alain Finkielkraut et Tania de Montaigne
Au bonheur des livres
Lire est une bonne façon de faire une pause dans le tourbillon plein de bruit et de fureur de nos sociétés contemporaines, où l'invective tient trop souvent lieu de pensée, et la polémique de dialogue. On s'en rendra compte sur le plateau de « Au bonheur des livres », où Claire Chazal accueille pour ce nouveau numéro Alain Finkielkraut et Tania de ... Montaigne. Le premier, habitué pourtant des débats vifs, et même des emportements publics, publie avec « Le cœur lourd » (Ed. Gallimard) un ouvrage plus apaisé, où il fait retour sur son parcours intellectuel et simplement humain. La seconde, que l'on sait volontiers en alerte sur les questions du racisme, aborde dans « Un violent désir de chaleur humaine » (Ed. Grasset) la question de la haine partout à l'œuvre sur les réseaux sociaux. L'un et l'autre disent, dans leurs échanges, avec Claire Chazal la nécessité toute en nuances de redéfinir des rapports de respect et d'enrichissement réciproque par la réflexion partagée. Un beau moment de télévision humaniste, en quelque sorte.
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