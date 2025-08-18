Public Sénat
Au bonheur des livres

Des écrivaines dans les ombres de leur père, avec Vanessa Schneider et Anne Berest

Est-ce un signe des temps ? Il est en tout cas beaucoup question des liens familiaux dans la rentrée littéraire de cet automne 2025. Il était donc naturel qu'Au bonheur des livres s'y intéresse, en choisissant les récits de deux écrivaines de grand talent, Anne Berest et Vanessa Schneider, que Claire Chazal reçoit pour évoquer leurs ouvrages Finistè...

Publié le

Invités

Vanessa Schneider, Anne BEREST

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/09/2028

