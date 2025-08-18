Des écrivaines dans les ombres de leur père, avec Vanessa Schneider et Anne Berest

Est-ce un signe des temps ? Il est en tout cas beaucoup question des liens familiaux dans la rentrée littéraire de cet automne 2025. Il était donc naturel qu'Au bonheur des livres s'y intéresse, en choisissant les récits de deux écrivaines de grand talent, Anne Berest et Vanessa Schneider, que Claire Chazal reçoit pour évoquer leurs ouvrages Finistè... re (Ed. Albin Michel) et La peau dure (Ed. Grasset). Les deux livres ont en commun d'évoquer, avec subtilité et brio, des figures paternelles particulièrement marquantes : peut-on accéder à la lumière, quand l'ombre de tels modèles est si forte ? Anne Berest - dont les deux premiers livres s'appelaient La fille de son père et Les patriarches ! - raconte ainsi à la manière d'une véritable saga bretonne l'histoire de la branche paternelle de sa famille, riche en personnalités étonnantes, tandis que Vanessa Schneider, que l'on connaît aussi en sa qualité de journaliste, grand-reporter au Monde, dresse le portrait de celui qui fut un psychanalyste et écrivain distingué, mais aussi un haut-fonctionnaire important dans le monde français de la culture, Michel Schneider. L'une et l'autre réfléchissent, avec nuance mais aussi avec ferveur, à ce que peut-être une forme de fidélité et en même temps d'émancipation filiale, pour s'affranchir de la tutelle familiale. Autant dire que ce sont des sujets où chacun peut se retrouver qu'évoquera Claire Chazal avec ses deux invitées.

