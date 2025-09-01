« Des femmes puissantes », avec Nathacha Appanah et Léonor de Recondo

Ce sont des « Femmes puissantes », selon l'expression aujourd'hui consacrée, qui se retrouvent sur le plateau d' « Au bonheur des livres » cette semaine. Claire Chazal accueille en effet Nathacha Appanah pour son livre très remarqué en cette rentrée littéraire, « La Nuit au cœur » (Ed. Gallimard) et Léonor de Récondo pour le magnifique récit q... u'elle consacre à une partie de ses ascendances espagnoles, « Marcher dans tes pas » (Ed. L'iconoclaste). Non seulement ces deux écrivaines témoignent dans leur œuvre d'une forte personnalité, mais surtout elles mettent en scène des femmes formidables confrontées à la question de l'émancipation et parfois du féminicide. C'est le cas pour Nathacha Appanah dans un texte bouleversant où elle raconte sa propre expérience douloureuse en la confrontant à deux autres cas de violences conjugales, et d'une autre façon pour Léonor de Récondo qui retrace l'histoire d'une famille républicaine, la sienne, où sa grand-mère Enriqueta joua un rôle éminent. Par l'évidente actualité des thèmes qu'elles abordent, et bien sûr la qualité littéraire du traitement qu'elles en proposent, la rencontre de ces deux écrivaines, animée par Claire Chazal, est un moment à ne pas manquer.

