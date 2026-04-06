Des romans sur les fractures du monde, avec Lionel Duroy et Jérôme Ferrari

« Au bonheur des livres » reçoit cette semaine deux écrivains largement confirmés, qui l'un et l'autre nous invitent à voyager dans le temps comme dans l'espace : Lionel Duroy pour « Une journée dans la vie de Maria Ivanova » (Ed. Flammarion) et Jérôme Ferrari pour « Très brève théorie de l'enfer » (Ed. Actes Sud). Le premier nous propose en ... effet une intrigue qui nous conduit vers l'Est de l'Europe à travers le destin d'un beau personnage de femme, une héroïne moldave dans un pays tenté par la nostalgie soviétique... Le second, dont on sait l'attachement à sa Corse natale, dont il a fait le territoire contrasté de divers récits, s'aventure cette fois du côté d'Alger et d'Abou Dhabi, pour interroger la question contemporaine de l'altérité, fort de son expérience personnelle de professeur de philosophie naguère expatrié. C'est donc à une possible conversation de géopolitique littéraire que nous convie Claire Chazal en compagnie de deux romanciers attentifs à l'évolution de notre monde.

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