Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

Des romans sur les fractures du monde, avec Lionel Duroy et Jérôme Ferrari

« Au bonheur des livres » reçoit cette semaine deux écrivains largement confirmés, qui l'un et l'autre nous invitent à voyager dans le temps comme dans l'espace : Lionel Duroy pour « Une journée dans la vie de Maria Ivanova » (Ed. Flammarion) et Jérôme Ferrari pour « Très brève théorie de l'enfer » (Ed. Actes Sud). Le premier nous propose en ...

Publié le

Invités

Lionel Duroy, Jérôme Ferrari

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/04/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Au bonheur des livres