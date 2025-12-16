Écrire la quête d’identité avec Philippe Besson et Victor Dekyvère

Ce sont deux romanciers de génération et d'expérience différentes qui se rencontrent aujourd'hui sur le plateau d'Au Bonheur des livres : Philippe Besson, qui publie son presque trentième livre, Une pension en Italie (Ed. Julliard) et Victor Dekyvère, dont on découvre le premier ouvrage, Les années bleues (Ed. Rivages), mais que l'on connaît déjà ... comme journaliste à la télévision. Si Claire Chazal les accueille ensemble, c'est cependant qu'il y a chez eux une sorte de sensibilité commune, attentive au difficile apprentissage dans la vie des êtres un peu fragiles. Cela apparaît encore une fois dans le nouveau récit de Philippe Besson, qui s'apparente à un souvenir de vacances en Toscane tournant au drame, comme dans l'espèce de saga chorale que met en place Victor Dekyvère pour nous raconter le destin de trois jeunes gens sur plusieurs décennies. L'un et l'autre savent donner une ampleur romanesque à ce qu'on devine être des fêlures intimes, et nul doute qu'ils auront beaucoup à dire, et à échanger, sur ce pouvoir de métamorphose de la littérature.

