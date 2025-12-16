Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

Écrire la quête d’identité avec Philippe Besson et Victor Dekyvère

Ce sont deux romanciers de génération et d'expérience différentes qui se rencontrent aujourd'hui sur le plateau d'Au Bonheur des livres : Philippe Besson, qui publie son presque trentième livre, Une pension en Italie (Ed. Julliard) et Victor Dekyvère, dont on découvre le premier ouvrage, Les années bleues (Ed. Rivages), mais que l'on connaît déjà ...

Publié le

Invités

Philippe Besson, Victor Dekyvère

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/01/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Au bonheur des livres