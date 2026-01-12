Écrits sur l’art et la vie, avec Éric Reinhardt et Antoine Compagnon

Il sera question d'art et de culture dans ce nouveau numéro d'Au bonheur des livres où Claire Chazal accueille deux invités particulièrement érudits et raffinés, Éric Reinhardt et Antoine Compagnon. Le premier, romancier à succès avec entre autres L'Amour et les Forêts, a passé une nuit à la Galleria Borghese de Rome, pour écrire L'Imparfait, da... ns la belle collection « Ma nuit au musée » (Ed. Stock) : l'occasion d'imaginer une rêverie très personnelle sur la sculpture célèbre de « L'Hermaphrodite endormi ». Le second, académicien et professeur au Collège de France, propose de passer Un hiver avec Matisse (Ed. Les Equateurs / France-Inter), soit une bonne façon de mieux connaître le plus merveilleux des peintres, mais aussi de le suivre dans la vaste évocation de l'année 1966, « année mirifique », selon le riche essai qu'il publie chez Gallimard. Nul doute alors que leur dialogue avec Claire Chazal saura nous faire voyager au cœur de la création.

Voir plus