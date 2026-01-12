Écrits sur l’art et la vie, avec Éric Reinhardt et Antoine Compagnon
Au bonheur des livres
Il sera question d'art et de culture dans ce nouveau numéro d'Au bonheur des livres où Claire Chazal accueille deux invités particulièrement érudits et raffinés, Éric Reinhardt et Antoine Compagnon. Le premier, romancier à succès avec entre autres L'Amour et les Forêts, a passé une nuit à la Galleria Borghese de Rome, pour écrire L'Imparfait, da... ns la belle collection « Ma nuit au musée » (Ed. Stock) : l'occasion d'imaginer une rêverie très personnelle sur la sculpture célèbre de « L'Hermaphrodite endormi ». Le second, académicien et professeur au Collège de France, propose de passer Un hiver avec Matisse (Ed. Les Equateurs / France-Inter), soit une bonne façon de mieux connaître le plus merveilleux des peintres, mais aussi de le suivre dans la vaste évocation de l'année 1966, « année mirifique », selon le riche essai qu'il publie chez Gallimard. Nul doute alors que leur dialogue avec Claire Chazal saura nous faire voyager au cœur de la création.
Écrits sur l’art et la vie, avec Éric Reinhardt et Antoine Compagnon
Au bonheur des livres
Romans de la terre et des paysages, avec Marie-Hélène Lafon et Philippe Manevy
Au bonheur des livres
Écrire la quête d’identité avec Philippe Besson et Victor Dekyvère
Au bonheur des livres
Ciné Club : Il faut tuer Birgitt Haas
Ciné Club
Patrimoines de France
Découvrez
Au bonheur des livres