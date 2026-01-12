Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

Écrits sur l’art et la vie, avec Éric Reinhardt et Antoine Compagnon

Il sera question d'art et de culture dans ce nouveau numéro d'Au bonheur des livres où Claire Chazal accueille deux invités particulièrement érudits et raffinés, Éric Reinhardt et Antoine Compagnon. Le premier, romancier à succès avec entre autres L'Amour et les Forêts, a passé une nuit à la Galleria Borghese de Rome, pour écrire L'Imparfait, da...

Publié le

Invités

Antoine Compagnon, Éric Reinhardt

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/01/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Au bonheur des livres