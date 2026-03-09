Enquêtes familiales, en quête d'identité avec Christophe Boltanski et Vincent Jaury

Claire Chazal reçoit dans « Au bonheur des livres » deux écrivains qui sont aussi journalistes, Christophe Boltanski et Vincent Jaury, et qui ont en commun de publier deux beaux livres sur la mémoire familiale. Le premier, après des récits marquants qui évoquaient son ascendance paternelle (La cache) ou la personnalité singulière de sa mère (Le Gu... etteur), remonte dans Le trait de côte (Ed. Stock) le fil de ses aïeux bretons, dans une sorte d'enquête généalogique très personnelle qui raconte aussi une certaine histoire de la France depuis la Première Guerre mondiale. Le second dresse, quant à lui, dans le délicat Archive de Berthe Bendler (Ed. Grasset), le portrait tout en nuances d'une grand-mère juive dont il a hérité, d'une certaine façon, de la conscience tragique du vingtième siècle. L'un et l'autre, à travers leurs échanges avec Claire Chazal, diront ainsi avec émotion ces liens parfois complexes du passé qui fondent notre identité présente.

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