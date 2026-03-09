Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

Enquêtes familiales, en quête d'identité avec Christophe Boltanski et Vincent Jaury

Claire Chazal reçoit dans « Au bonheur des livres » deux écrivains qui sont aussi journalistes, Christophe Boltanski et Vincent Jaury, et qui ont en commun de publier deux beaux livres sur la mémoire familiale. Le premier, après des récits marquants qui évoquaient son ascendance paternelle (La cache) ou la personnalité singulière de sa mère (Le Gu...

Publié le

Invités

Christophe Boltanski, Vincent Jaury

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/03/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique