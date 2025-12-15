Entre poésie et violence, deux romans d'initiation, avec Cécile Coulon et Pascal Quignard

C'est à une très belle rencontre que nous invite aujourd'hui « Au bonheur des livres », entre deux écrivains de génération différente, mais qui se retrouvent dans un même amour de la poésie et de la nature : Cécile Coulon et Pascal Quignard. Claire Chazal, les reçoit ainsi pour parler de leurs nouveaux livres, Le visage de la nuit (Ed. L'iconocla... ste) et Il n'y a pas de place pour la mort (Éditions Hardies, tout récemment créées), qui constituent à leur façon deux romans d'initiation. Le premier est une sorte de conte à suspense, fascinant, qui met en scène une figure de monstre adolescent en quête d'identité, le second le récit d'une fuite amoureuse qui fait la part belle aux souvenirs autobiographiques... Dans l'un et l'autre cas, la fièvre des mots fait naître un univers singulier, et c'est ce monde totalement à part de la littérature, à la fois intime et universel, que nous fera partager Claire Chazal avec ses invités.

