Entre poésie et violence, deux romans d'initiation, avec Cécile Coulon et Pascal Quignard

C'est à une très belle rencontre que nous invite aujourd'hui « Au bonheur des livres », entre deux écrivains de génération différente, mais qui se retrouvent dans un même amour de la poésie et de la nature : Cécile Coulon et Pascal Quignard. Claire Chazal, les reçoit ainsi pour parler de leurs nouveaux livres, Le visage de la nuit (Ed. L'iconocla...

Invités

Pascal Quignard, Cécile Coulon

Culture

Claire Chazal

28mn

Jusqu'au 31/12/2028

