Au bonheur des livres

Eva Jospin et Dan Franck, Écrivains et artistes, une histoire commune

Cette semaine, notre émission « Au bonheur des livres » célèbre également le bonheur des images, puisqu'il y est question du rapport fécond entre l'art et la littérature. Claire Chazal reçoit ainsi l'artiste Eva Jospin, qui, en plus de l'actualité de son importante exposition parisienne au Grand Palais avec Claire Tabouret, publie un très beau liv...

Publié le

Invités

Dan Franck, Eva Jospin

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/12/2028

Au bonheur des livres