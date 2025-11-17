Eva Jospin et Dan Franck, Écrivains et artistes, une histoire commune

Cette semaine, notre émission « Au bonheur des livres » célèbre également le bonheur des images, puisqu'il y est question du rapport fécond entre l'art et la littérature. Claire Chazal reçoit ainsi l'artiste Eva Jospin, qui, en plus de l'actualité de son importante exposition parisienne au Grand Palais avec Claire Tabouret, publie un très beau liv... re, où elle illustre une nouvelle de Jean Giono, L'homme qui plantait les arbres (Ed. Gallimard). Elle est accompagnée sur le plateau par Dan Franck, qui fait paraître quant à lui le deuxième volet de sa série intitulée Le roman des artistes (Ed. Grasset), libre chronique historique retraçant la passionnante et très romanesque saga des écrivains et des artistes au XIXe siècle, en particulier, pour ce volume, autour de la révolution de 1848. Ainsi se trouvent réunis deux sensibilités et deux regards, d'écrivain et d'artiste, pour nous faire approcher un peu des mystères de la création, à la fois dans le foisonnement des œuvres du passé et dans la réalité toute contemporaine d'une pratique d'aujourd'hui... une belle rencontre en perspective.

Voir plus