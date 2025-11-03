Fables du monde, entre apocalypse et rédemption ? Avec Clara Dupont-Monod et Enki Bilal

« Au bonheur des livres » vous propose cette semaine de voyager dans le temps, ce qui est aussi une bonne manière de s'interroger sur notre monde présent. Claire Chazal a convié en effet Enki Bilal, multi-artiste qu'on ne présente plus, à parler du quatrième tome de sa série dessinée d'anticipation Bug (Ed. Casterman), avec Clara Dupont-Monod, roma... ncière multiprimée qui propose avec La confrontation (Ed. Grasset) une fable acide sur notre monde numérisé : un preneur d'otages qui prétend s'appeler Elon Musk est confronté, dans une joute rhétorique digne du Moyen Âge, à un négociateur du GIGN... Roman graphique ou fiction en forme d'allégorie contemporaine : les registres artistiques de nos deux invités ne sont pas les mêmes, mais leur regard sur les dangers de nos sociétés est également acéré, et leurs échanges à ce propos s'annoncent forcément passionnants.

