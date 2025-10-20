Public Sénat
Au bonheur des livres

Guilloux, Camus, Roth : au bonheur des écrivains, avec Sylvie Le Bihan et Marc Weitzmann

Au bonheur des livres s'intéresse cette semaine aux amitiés littéraires en accueillant Marc Weitzmann, récent lauréat du prix Femina Essai pour « La Part sauvage » (Ed. Grasset), et Sylvie Le Bihan pour son beau roman « L'ami Louis » (Ed. Denoël). Le premier propose ainsi un essai sur le grand écrivain américain Philip Roth (1933-2018), dont i...

Publié le

Invité

Sylvie Le Bihan

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/11/2028

Au bonheur des livres