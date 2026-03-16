Histoires d’enfance et d’amitié, avec Gérard Lefort et Sophie Avon
Au bonheur des livres
Claire Chazal accueille cette semaine deux écrivains qui ont en commun un passé important de journalistes culturels, spécialistes du cinéma, Sophie Avon et Gérard Lefort. Sans nul doute, quelque chose leur est resté de cette passion, qui se retrouve dans l'imaginaire de leurs livres et un art assez formidable de l'évocation... C'est en tout cas l'impr... ession que laissent leurs deux romans, « Les filles » (Ed. Mercure de France) et « Pendant qu'il neige » (Ed. de l'Olivier), consacrés l'un et l'autre à l'enfance ou la pré-adolescence, qu'ils font revivre d'une manière particulièrement émouvante. C'est à cette plongée dans un monde passé mais retrouvé que nous invite ainsi ce numéro d'« Au bonheur des livres », une émission qui porte mieux que jamais son titre.
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