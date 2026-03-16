Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

Histoires d’enfance et d’amitié, avec Gérard Lefort et Sophie Avon

Claire Chazal accueille cette semaine deux écrivains qui ont en commun un passé important de journalistes culturels, spécialistes du cinéma, Sophie Avon et Gérard Lefort. Sans nul doute, quelque chose leur est resté de cette passion, qui se retrouve dans l'imaginaire de leurs livres et un art assez formidable de l'évocation... C'est en tout cas l'impr...

Publié le

Invités

Gérard Lefort, Sophie Avon

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/04/2029

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Au bonheur des livres