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Au bonheur des livres

L'Amérique des mythes et des faits divers, avec Didier Decoin et Éric Vuillard

« Au Bonheur des livres » vous invite aujourd'hui à voyager en Amérique, en recevant deux romanciers qui ne sont pas de la même génération, Didier Decoin et Éric Vuillard, mais qui ont pour point commun d'avoir été lauréats du prix Goncourt et viennent d'écrire deux livres remarquables en lien avec les États-Unis. Dans Les Orphelins (Ed. Actes S...

Publié le

Invités

Didier Decoin, Éric Vuillard

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/05/2029

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