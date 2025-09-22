L'héritage romanesque d'Alexandre Dumas, avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Joseph Incardona

Dans ce nouveau numéro, « Au bonheur des livres » choisit de rendre hommage à l'imagination romanesque et aux héroïnes qui l'incarnent, en recevant Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Joseph Incardona. La première s'intéresse, dans Je voulais vivre (Ed. Grasset), à un personnage d'Alexandre Dumas qui semble universellement haï, mais sans lequel les ... Trois mousquetaires ne seraient pas tout à fait ce qu'ils sont : Milady de Winter, qu'elle s'emploie à réhabiliter à sa façon... elle-même romanesque, dans un récit particulièrement trépidant. Le second, dans Le monde est fatigué (Ed. Finitude), invente de toute pièce le personnage d'Ève, une femme-sirène qui a perdu ses jambes dans des circonstances qui la pousseront à se venger... Là encore, on devine l'ombre de Dumas dans la manière de construire une intrigue sur le modèle du Comte de Monte-Cristo, tout en jouant d'une certaine verve empruntée au polar contemporain pour construire une fable simplement formidable. Une conversation passionnante que Claire Chazal propose avec ses invités sur la place des femmes dans le roman et les charmes d'une littérature à la fois stimulante et populaire, au meilleur sens du terme.

