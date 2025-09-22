Public Sénat
Au bonheur des livres

L'héritage romanesque d'Alexandre Dumas, avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Joseph Incardona

Dans ce nouveau numéro, « Au bonheur des livres » choisit de rendre hommage à l'imagination romanesque et aux héroïnes qui l'incarnent, en recevant Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Joseph Incardona. La première s'intéresse, dans Je voulais vivre (Ed. Grasset), à un personnage d'Alexandre Dumas qui semble universellement haï, mais sans lequel les ...

Publié le

Invités

Joseph Incardona, Adélaïde De Clermont-Tonnerre

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/10/2028

Au bonheur des livres