Portraits de mères, avec Justine Lévy et Régis Jauffret

Claire Chazal accueille pour ce nouveau numéro de « Au bonheur des livres », deux romanciers formidables et bien connus, Régis Jauffret et Justine Lévy, qui ont en commun, comme beaucoup d'écrivains de cette rentrée littéraire, de consacrer leur nouveau livre aux liens familiaux, et plus particulièrement à leur mère défunte. Ce qui rapproche « M...

Régis Jauffret, Justine Levy

Culture

Claire Chazal

27mn

Jusqu'au 10/09/2028

