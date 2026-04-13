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Au bonheur des livres

Romans de la jeunesse perdue

« Au bonheur des livres » s'intéresse cette semaine à la jeunesse, en recevant deux romanciers particulièrement doués pour la mettre en scène et en interroger les préoccupations : Fanny Taillandier et François Bégaudeau. La première raconte dans « Sicario bébé » (Ed. Rivages) l'épopée à la fois loufoque et tragique d'un couple d'amoureux en...

Publié le

Invités

François Bégaudeau, Fanny Taillandier

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/04/2029

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Au bonheur des livres