Au bonheur des livres
Romans de la jeunesse perdue
« Au bonheur des livres » s'intéresse cette semaine à la jeunesse, en recevant deux romanciers particulièrement doués pour la mettre en scène et en interroger les préoccupations : Fanny Taillandier et François Bégaudeau. La première raconte dans « Sicario bébé » (Ed. Rivages) l'épopée à la fois loufoque et tragique d'un couple d'amoureux en... core adolescents, qui attendent un enfant mais se heurtent à la société et sont entraînés dans une drôle de dérive criminelle. Le second imagine dans « Désertion » (Ed. Verticales) l'itinéraire d'un jeune homme issu d'un milieu rural, qui cherche un sens à sa vie et s'engage pour cela en Syrie... L'un et l'autre nous montreront, dans leur dialogue avec Claire Chazal, comment la littérature peut ainsi briller, sans ennui, en parlant du monde d'aujourd'hui.
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