Romans de la terre et des paysages, avec Marie-Hélène Lafon et Philippe Manevy

C'est à un partage du paysage que vous invite cette nouvelle émission d'Au bonheur des livres, en accueillant Marie-Hélène Lafon et Philippe Manevy, pour leurs beaux ouvrages respectifs, Hors Champ (Ed. Buchet-Chastel) et La Montagne ardente (Ed. Le bruit du monde). Ces deux écrivains invités de Claire Chazal ont en commun avec elle des origines auverg...

Philippe Manevy, Marie-Hélène Lafon

Culture

Claire Chazal

28mn

Jusqu'au 21/01/2029

