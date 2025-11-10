Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

Romans de société, avec Fabrice Pliskin et Sorj Chalandon

Le but d'un roman est-il de nous aider à réfléchir à la société dans laquelle nous vivons ? Claire Chazal posera la question à ses invités, pour ce nouveau numéro de « Au bonheur des livres », qui réunit Fabrice Pliskin, auteur du Fou de Bourdieu (Ed. Cherche-midi) et Sorj Chalandon, qui publie le très autobiographique Livre de Kells (Ed. Grasse...

Publié le

Invités

Sorj Chalandon, Fabrice Pliskin

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/11/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Au bonheur des livres