Romans en musique, Agnès Desarthe et Elsa Fottorino
Au bonheur des livres
C'est une émission d'Au bonheur des livres toute en musique que nous propose cette semaine Claire Chazal, en accueillant Agnès Desarthe et Elsa Fottorino. Ces deux romancières formidables sont en effet également mélomanes, et cette passion se retrouve avec bonheur dans leurs nouveaux livres. Elsa Fottorino, par ailleurs journaliste spécialisée et elle... -même musicienne avertie, raconte ainsi dans Passion brève (Ed. Mercure de France) la relation intense, mais complexe, entre un vénérable pianiste virtuose et sa cadette de quarante ans... ou comment l'amour se joue parfois des conventions, quand l'art réunit les êtres. Agnès Desarthe, quant à elle, compose avec son livre au titre évocateur, L'Oreille absolue (Ed. de L'Olivier), une magnifique œuvre orchestrale, au sens strict, où elle réalise en musique ce rêve un peu fou que nous avons tous : suspendre la mort… Deux univers, une même passion musicale : trois raisons de s'intéresser à une conversation qui s'annonce passionnante entre Claire Chazal et ses invitées !
