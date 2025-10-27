Public Sénat
Romans en musique, Agnès Desarthe et Elsa Fottorino

C'est une émission d'Au bonheur des livres toute en musique que nous propose cette semaine Claire Chazal, en accueillant Agnès Desarthe et Elsa Fottorino. Ces deux romancières formidables sont en effet également mélomanes, et cette passion se retrouve avec bonheur dans leurs nouveaux livres. Elsa Fottorino, par ailleurs journaliste spécialisée et elle...

Publié le

Invités

Agnès Desarthe, Elsa Fottorino

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/11/2028

