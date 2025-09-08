Public Sénat
Le direct
Au bonheur des livres

Sagas historiques, fables humanistes, avec Rachid Benzine et David Diop

Ce sont deux romanciers formidables que reçoit Claire Chazal dans « Au bonheur des livres » cette semaine : Rachid Benzine et David Diop partagent le goût du conte et le plaisir des histoires qui emmènent le lecteur ailleurs… Mais dans leurs nouveaux romans respectifs, « L'homme qui lisait des livres » et « Où s'adosse le ciel » (tous deux aux é...

Publié le

Invités

Rachid BENZINE, David Diop

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/09/2028

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Au bonheur des livres