Sagas historiques, fables humanistes, avec Rachid Benzine et David Diop

Ce sont deux romanciers formidables que reçoit Claire Chazal dans « Au bonheur des livres » cette semaine : Rachid Benzine et David Diop partagent le goût du conte et le plaisir des histoires qui emmènent le lecteur ailleurs… Mais dans leurs nouveaux romans respectifs, « L'homme qui lisait des livres » et « Où s'adosse le ciel » (tous deux aux é... ditions Julliard), ce n'est pas d'exotisme qu'il s'agit, plutôt d'une réflexion sur les questions de transmission, d'identité, de résilience, d'héritage historique, le tout à travers des récits pleins de verve et de rebondissements ! David Diop nous conduit ainsi jusqu'à l'Egypte ancienne à travers une intrigue double qui nous fait suivre son héros Bilal au retour de La Mecque, à la fin du XIXe siècle, tandis que Rachid Benzine donne la parole à un vieux libraire gazaoui dont la vie se confond avec les drames de la Palestine, sauvée par l'amour des livres. Ce sont des histoires très romanesques qu'inventent de la sorte les deux conteurs, et c'est aussi notre histoire commune, celle simplement de l'humanité, qu'ils interrogent à travers leurs fables aux résonances contemporaines, que Claire Chazal nous permettra de mieux découvrir.

Voir plus