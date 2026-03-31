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Christine Lavarde : « Aujourd’hui, il faut se préparer aux chocs futurs »

Invitée de la matinale « Bonjour Chez Vous », la sénatrice (LR) des Hauts-de-Seine, Christine Lavarde réagit à la guerre au Proche-Orient qui impacte les prix de les carburants pour les Français. La sénatrice approuve Sébastien Lecornu qui souhaite utiliser les recettes supplémentaires de cette crise énergétique pour « accélérer la décarbonis...

Publié le

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 06/07/2026

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